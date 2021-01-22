У КВУ розповіли, хто найбільше виступав у Раді в 2020 році

У рейтингу не враховані виступи депутатів, які займають керівні посади у ВР

У рейтингу не враховані виступи депутатів, які займають керівні посади у ВР

Фото з відкритих джерел

Комітет виборців України оприлюднив першу десятку народних депутатів – лідерів за кількістю виступів у Верховній Раді в 2020 році.

Про це передає RegioNews з посиланням на Фейсбук організації. У повідомленні зауважується, що враховувалися виступи депутатів з місця та з парламентської трибуни. У рейтингу не враховані виступи депутатів, які займають керівні посади у ВР. ТОП-10 рейтингу виглядає так: Нестор Шуфрич ("Опозиційна платформа – За життя") – 360 виступів за рік; Микола Сольський ("Слуга народу") – 289 виступів; Наталія Королевська (ОПЗЖ) – 219 виступів; Олександр Колтунович (ОПЗЖ) – 218 виступів; Вадим Івченко (ВО "Батьківщина") – 179 виступів; Сергій Соболєв (ВО "Батьківщина") – 175 виступів; Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") – 173 виступи; Ніна Южаніна ("Європейська солідарність") – 166 виступів; Тарас Батенко ("За майбутнє") – 143 виступи; Сергій Шахов ("Довіра") – 127 виступів. Також серед лідерів за кількістю виступів Михайло Папієв (ОПЗЖ) – 119 виступів, Ірина Геращенко (ЄС) – 106 виступів, Сергій Власенко (ВО "Батьківщина") – 103 виступи, Іван Крулько (ВО "Батьківщина") – 102 виступи, Ярослав Железняк ("Голос") – 101 виступ. Загалом впродовж 2020 року відбулося 89 пленарних засідань Верховної Ради. Раніше в КВУ повідомляли, що за рік 100 нардепів жодного разу не виступили в Раді.

.