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22 січня 2021, 16:57 1

У КВУ розповіли, хто найбільше виступав у Раді в 2020 році

22 січня 2021, 16:57 1
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У рейтингу не враховані виступи депутатів, які займають керівні посади у ВР
У рейтингу не враховані виступи депутатів, які займають керівні посади у ВР
Фото з відкритих джерел
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Комітет виборців України оприлюднив першу десятку народних депутатів – лідерів за кількістю виступів у Верховній Раді в 2020 році.

Про це передає RegioNews з посиланням на Фейсбук організації.

У повідомленні зауважується, що враховувалися виступи депутатів з місця та з парламентської трибуни. У рейтингу не враховані виступи депутатів, які займають керівні посади у ВР.

ТОП-10 рейтингу виглядає так:

  1. Нестор Шуфрич ("Опозиційна платформа – За життя") – 360 виступів за рік;
  2. Микола Сольський ("Слуга народу") – 289 виступів;
  3. Наталія Королевська (ОПЗЖ) – 219 виступів;
  4. Олександр Колтунович (ОПЗЖ) – 218 виступів;
  5. Вадим Івченко (ВО "Батьківщина") – 179 виступів;
  6. Сергій Соболєв (ВО "Батьківщина") – 175 виступів;
  7. Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") – 173 виступи;
  8. Ніна Южаніна ("Європейська солідарність") – 166 виступів;
  9. Тарас Батенко ("За майбутнє") – 143 виступи;
  10. Сергій Шахов ("Довіра") – 127 виступів.

Також серед лідерів за кількістю виступів Михайло Папієв (ОПЗЖ) – 119 виступів, Ірина Геращенко (ЄС) – 106 виступів, Сергій Власенко (ВО "Батьківщина") – 103 виступи, Іван Крулько (ВО "Батьківщина") – 102 виступи, Ярослав Железняк ("Голос") – 101 виступ.

Загалом впродовж 2020 року відбулося 89 пленарних засідань Верховної Ради.

Раніше в КВУ повідомляли, що за рік 100 нардепів жодного разу не виступили в Раді.

Україна нардепи Верховна Рада нардеп парламент
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