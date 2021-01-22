У Києві під будівлею Ради затримали озброєного чоловіка
На місці працює слідчо-оперативна група
На місці працює слідчо-оперативна група
На вулиці Садовій в Києві біля будівлі комітетів Верховної Ради затримали людину з ножем і предметом, схожим на вогнепальну зброю.
Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці журналіста Івана Жеведь, пише RegioNews.
"У Києві, на вулиці Садовій біля комітетів ВР затриманий чоловік з ножем і предметом схожим, на зброю", — написав він у соцмережі.
На фото видно, що руки чоловіка в пальті закуті в наручники.
У Печерському райвідділі поліції Telegram-каналу Pavlovsky News підтвердили, що на місці працює слідчо-оперативна група. Однак подробиці готові повідомити пізніше.
Нагадаємо, на Вінниччині 9 озброєних чоловіків намагалися захопити магазин місцевої підприємиці.
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