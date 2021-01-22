У Києві під будівлею Ради затримали озброєного чоловіка

На місці працює слідчо-оперативна група

На місці працює слідчо-оперативна група

Фото з відкритих джерел

На вулиці Садовій в Києві біля будівлі комітетів Верховної Ради затримали людину з ножем і предметом, схожим на вогнепальну зброю.

Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці журналіста Івана Жеведь, пише RegioNews.

"У Києві, на вулиці Садовій біля комітетів ВР затриманий чоловік з ножем і предметом схожим, на зброю", — написав він у соцмережі.

На фото видно, що руки чоловіка в пальті закуті в наручники.

У Печерському райвідділі поліції Telegram-каналу Pavlovsky News підтвердили, що на місці працює слідчо-оперативна група. Однак подробиці готові повідомити пізніше.

Нагадаємо, на Вінниччині 9 озброєних чоловіків намагалися захопити магазин місцевої підприємиці.