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22 січня 2021, 16:28 5

У Києві під будівлею Ради затримали озброєного чоловіка

22 січня 2021, 16:28 5
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На місці працює слідчо-оперативна група
На місці працює слідчо-оперативна група
Фото з відкритих джерел
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На вулиці Садовій в Києві біля будівлі комітетів Верховної Ради затримали людину з ножем і предметом, схожим на вогнепальну зброю.

Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці журналіста Івана Жеведь, пише RegioNews.

"У Києві, на вулиці Садовій біля комітетів ВР затриманий чоловік з ножем і предметом схожим, на зброю", — написав він у соцмережі.

На фото видно, що руки чоловіка в пальті закуті в наручники.

У Печерському райвідділі поліції Telegram-каналу Pavlovsky News підтвердили, що на місці працює слідчо-оперативна група. Однак подробиці готові повідомити пізніше.

Нагадаємо, на Вінниччині 9 озброєних чоловіків намагалися захопити магазин місцевої підприємиці.

Україна Київ зброя Верховна Рада парламент
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