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22 січня 2021, 15:34 4

У справі про зґвалтування в Кагарлику почалося судове слідство - адвокат

22 січня 2021, 15:34 4
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Насильство у відділку поліції мало систематичний характер
Насильство у відділку поліції мало систематичний характер
Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 22 січня у справі зґвалтування місцевої мешканки працівниками поліції міста Кагарлик Київської області починається судове слідство.

Про це в ефірі "Громадського радіо" розповіла адвокат потерпілих Олена Сотник, передає RegioNews.

Від сьогодні починається безпосередньо судове слідство над усіма обвинуваченими. Вже зараз доведені три епізоди. Не тільки по зґвалтуванню і катуванню у травні, а і про попередні катування, які теж мають доказову базу", – розповіла Сотник.

Адвокат потерпілих додала, що зараз у цій справі п’ятеро потерпілих, а насильство у відділку поліції мало систематичний характер.

Також вона зазначила, що майже всіх поліцейських з Кагарлицького відділку, який розформували, перевели в місто Обухів, а за результатами перевірок декого із них навіть підвищили.

Нагадаємо, 24 травня у Кагарлику правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.

Усі відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.

2 грудня до суду передали справу про тортури і зґвалтування в Кагарлику, фігурантам інкримінують тортури, позбавлення волі та зґвалтування.

16 листопада ДБР оголосило про завершення розслідування зґвалтування в Кагарлику, тепер катування і зґвалтування у кагарлицькому відділку поліції буде розглядати суд.

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