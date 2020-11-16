ДБР оголосило про завершення розслідування зґвалтування в Кагарлику
Слідчі закінчили досудове розслідування у справі стосовно п’яти співробітників Кагарлицького відділку поліції в Київській області, яких звинувачують у зґвалтуванні, катуванні та викраденні людей.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає RegioNews.
За даними слідства, працівники поліції для розкриття злочинів катували і незаконно позбавляли волі людей.
Так, в січні 2020 року троє поліцейських наносили двом потерпілим тілесні ушкодження, перевозили їх у багажнику, застосовували електричний струм, прикували наручниками до батареї.
Також за іншим фактом, який стався у травні 2020 року, з метою отримання зізнання, потерпілому було завдано 17 ударів руками та ногами по різним частинам тіла, внаслідок чого він отримав тілесні ушкодження легкого та середнього ступенів тяжкості”, - розповіли в Офісі Генпрокурора.
Крім того, в травні один з фігурантів викликав до відділення поліції жінку в якості свідка, в службовому кабінеті одягав на неї протигаз, заковував у кайдани і стріляв над головою з табельного пістолета. Після цього кілька разів зґвалтував її.
Керівник відділення, в свою чергу, знав про існування такої практики, однак не вживав жодних заходів реагування на дії підлеглих", - йдеться в повідомленні.
Після завершення ознайомлення сторони захисту із матеріалами кримінального провадження обвинувальний акт буде скеровано до суду.
Нагадаємо, 24 травня у Кагарлику правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.
Усі відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.