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16 листопада 2020, 17:16 126

ДБР оголосило про завершення розслідування зґвалтування в Кагарлику

16 листопада 2020, 17:16 126
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Тепер катування і зґвалтування у кагарлицькому відділку поліції буде розглядати суд
Тепер катування і зґвалтування у кагарлицькому відділку поліції буде розглядати суд
Фото: Нацполіція
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Слідчі закінчили досудове розслідування у справі стосовно п’яти співробітників Кагарлицького відділку поліції в Київській області, яких звинувачують у зґвалтуванні, катуванні та викраденні людей.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, працівники поліції для розкриття злочинів катували і незаконно позбавляли волі людей.

Так, в січні 2020 року троє поліцейських наносили двом потерпілим тілесні ушкодження, перевозили їх у багажнику, застосовували електричний струм, прикували наручниками до батареї.

Також за іншим фактом, який стався у травні 2020 року, з метою отримання зізнання, потерпілому було завдано 17 ударів руками та ногами по різним частинам тіла, внаслідок чого він отримав тілесні ушкодження легкого та середнього ступенів тяжкості”, - розповіли в Офісі Генпрокурора.

Крім того, в травні один з фігурантів викликав до відділення поліції жінку в якості свідка, в службовому кабінеті одягав на неї протигаз, заковував у кайдани і стріляв над головою з табельного пістолета. Після цього кілька разів зґвалтував її.

Керівник відділення, в свою чергу, знав про існування такої практики, однак не вживав жодних заходів реагування на дії підлеглих", - йдеться в повідомленні.

Після завершення ознайомлення сторони захисту із матеріалами кримінального провадження обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Нагадаємо, 24 травня у Кагарлику правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.

Усі відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.

Київська область Кагарлик згвалтування поліція Офіс генпрокурора суд розслідування
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