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22 января 2021, 15:34 4

В деле об изнасиловании в Кагарлыке началось судебное следствие - адвокат

22 января 2021, 15:34 4
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Насилие в отделении полиции носило систематический характер
Насилие в отделении полиции носило систематический характер
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 22 января по делу изнасилования местной жительницы работниками полиции города Кагарлык Киевской области начинается судебное следствие.

Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказала адвокат потерпевших Елена Сотник, передает RegioNews.

С сегодняшнего дня начинается непосредственно судебное следствие над всеми обвиняемыми. Уже сейчас доведены три эпизода. Не только по изнасилованию и пытках в мае, а и о предыдущих пытках, которые имеют доказательную базу", - рассказала Сотник.

Адвокат потерпевших добавила, что сейчас в этом деле пятеро пострадавших, а насилие в отделении полиции носило систематический характер.

Также она отметила, что почти всех полицейских с Кагарлицкого отделения, которое расформировали, перевели в город Обухов, а по результатам проверок некоторых из них даже повысили.

Напомним, 24 мая в Кагарлыке правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали 26 - летнюю женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

Все отделения Кагарлыкской полиции расформировали, а всех сотрудников отправят на переаттестацию.

2 декабря в суд передали дело о пытках и изнасиловании в Кагарлыке, фигурантам инкриминируют пытки, лишение свободы и изнасилование.

16 ноября ГБР объявило о завершении расследования изнасилования в Кагарлыке, теперь пытки и изнасилование в Кагарлицком отделения полиции будет рассматривать суд.

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