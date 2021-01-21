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21 січня 2021, 17:05 36

Підозрюваного у вбивстві працівника Адміністрації Порошенка засудили на 8 років

21 січня 2021, 17:05 36
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15 березня 2019 року його знайшли мертвим на одній із вулиць Києва місцеві мешканці
15 березня 2019 року його знайшли мертвим на одній із вулиць Києва місцеві мешканці
Фото: із відкритих джерел
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У четвер, 21 січня Шевченківський районний суд Києва засудив до восьми років позбавлення волі громадянина Вірменії за розбійний напад на працівника Адміністрації президента Олександра Бухтатого, який стався в березні 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

За інформацією слідства, 14 березня 2019 року в Києві на вулиці Багговутівській обвинувачений разом зі спільником зустріли потерпілого та завдали чоловіку не менше чотирьох ударів в область голови. Наступного дня його тіло знайшли місцеві мешканці.

Загиблим виявився співробітник тодішньої Адміністрації президента України Олександр Бухтатий. Згодом правоохоронці заарештували громадянина Вірменії за підозрою в нападі.

За результатами судового розгляду Шевченківський районний суд міста Києва визнав обвинуваченого винним за ч. 2 ст. 187 КК України і засудив до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Обвинувачений визнав свою провину частково.

Матеріали по співучаснику злочину виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування в якому триває", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у центрі Києва в підземному переході вбили чоловіка, від отриманих травм 30-річний потерпілий помер на місці події.

суд Київ убивство кримінальна справа Адміністрація президента
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