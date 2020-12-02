До суду передали справу про тортури і зґвалтування в Кагарлику

Фігурантам інкримінують тортури, позбавлення волі та зґвалтування

Фігурантам інкримінують тортури, позбавлення волі та зґвалтування

Рixabay

Прокуратура направила до суду резонансну справу про тортури і зґвалтування в Кагарлицькому відділенні поліції. У справі фігурують п'ятеро підозрюваних.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора, пише RegioNews.

Зазначається, що фігурантам інкримінують тортури, позбавлення волі та зґвалтування.

Зокрема, в січні 2020 року троє поліцейських вибивали зізнання з двох осіб, возили їх у багажнику, били електричним струмом, приковували наручниками до батареї. Ще в одному епізоді в травні 2020 року вони завдали потерпілому 17 ударів руками і ногами, щоб вибити зізнання.

Крім того, в травні 2020 один з них в службовому кабінеті катував жінку, яку викликав до відділку як свідка. Він одягав на неї протигаз, наручники і стріляв з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтував її.

Також повідомляється, що керівництво відділку поліції в Кагарлику знало про таку практику, але не реагувало на дії підлеглих.

Нагадаємо, 24 травня у Кагарлику правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції як свідка.

16 листопада слідчі закінчили досудове розслідування у справі стосовно п’яти співробітників Кагарлицького відділку поліції в Київській області, яких звинувачують у зґвалтуванні, катуванні та викраденні людей.