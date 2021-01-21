Президент застеріг Шмигаля та Разумкова щодо законопроєктів, які можуть знищити сферу публічних закупівель

Вказані законопроєкти можуть створити підґрунтя для виникнення корупції

Вказані законопроєкти можуть створити підґрунтя для виникнення корупції

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Президент України Володимир Зеленський звернувся із листом до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та голови Верховної Ради Дмитра Разумкова щодо необхідності дотримання міжнародних зобов’язань України при внесенні змін до законодавства у сфері публічних закупівель.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс президента.

Зеленський звертає увагу на законопроєкти, які передбачають виведення з-під дії закону "Про публічні закупівлі" здійснення закупівель товарів і послуг у різних сферах.

Зазначене суперечить основній меті та принципам закону, а також може створити підґрунтя для виникнення проявів корупції, що матиме негативний вплив на стан міжнародних відносин України, у тому числі з фінансовими організаціями", – зазначає він.

За його словами, основною метою Закону України "Про публічні закупівлі" є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері та розвиток сумлінної конкуренції.

На сьогодні основні положення закону відповідають правилам здійснення публічних закупівель, встановленим директивами ЄС, а відтак усі зміни, що будуть вноситися, не повинні суперечити європейському законодавству у сфері закупівель", – наголошує президент.

Голова держави звертає увагу на необхідність забезпечення більш зваженого підходу щодо опрацювання відповідних законодавчих ініціатив задля дотримання основних принципів здійснення публічних закупівель та міжнародних зобов’язань держави у цій сфері.

Нагадаємо, 29 грудня 2020 року Володимир Зеленський своїми указами ввів у дію два рішення РНБО.