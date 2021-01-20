У Харкові затримали керівника підприємства, який виробляв зброю для криміналітету

Готовий товар зловмисник реалізовував через особисті зв’язки, у тому числі представникам криміналітету

Готовий товар зловмисник реалізовував через особисті зв’язки, у тому числі представникам криміналітету

Фото: СБУ

У Харкові СБУ викрила підпільне промислове виготовлення бойових пістолетів для криміналітету. Керував "бізнесом" директор одного з місцевих підприємств з виробництва зброї.

Як пише RegioNews, про це повідомив керівник пресцентру СБУ у Харківській області Владислав Абдула.

На промислових потужностях об’єкту він налагодив підпільне перероблення спецзасобів у бойові пістолети з нарізними стволами. До підпільного технологічного процесу фігурант залучав підлеглих працівників. Готовий товар зловмисник реалізовував через особисті зв’язки, у тому числі представникам криміналітету.

"Затримали організатора нелегального виробництва зброї за місцем проживання в обласному центрі після збуту чергової партії "продукції". У помешканні правоохоронці виявили пістолети із ознаками переробки, гладкоствольні рушниці, набої до них та комплектуючі", - розповідають в СБУ.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Сумщині затримали військового, який торгував зброєю.