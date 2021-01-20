У Харкові затримали керівника підприємства, який виробляв зброю для криміналітету
У Харкові СБУ викрила підпільне промислове виготовлення бойових пістолетів для криміналітету. Керував "бізнесом" директор одного з місцевих підприємств з виробництва зброї.
Як пише RegioNews, про це повідомив керівник пресцентру СБУ у Харківській області Владислав Абдула.
На промислових потужностях об’єкту він налагодив підпільне перероблення спецзасобів у бойові пістолети з нарізними стволами. До підпільного технологічного процесу фігурант залучав підлеглих працівників. Готовий товар зловмисник реалізовував через особисті зв’язки, у тому числі представникам криміналітету.
"Затримали організатора нелегального виробництва зброї за місцем проживання в обласному центрі після збуту чергової партії "продукції". У помешканні правоохоронці виявили пістолети із ознаками переробки, гладкоствольні рушниці, набої до них та комплектуючі", - розповідають в СБУ.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Сумщині затримали військового, який торгував зброєю.