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На Донбасі - тиша, жодного обстрілу за добу
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20 січня 2021, 18:37 1

На Донбасі - тиша, жодного обстрілу за добу

20 січня 2021, 18:37 1
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Ситуація залишається під контролем українських військових
Ситуація залишається під контролем українських військових
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На Донбасі протягом 20 січня дотримується перемир'я. За даними української сторони, режим тиші не порушували по всій лінії фронту.

Як пише RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що тиша спостерігається на всіх ділянках відповідальності частин і підрозділів Об'єднаних сил, порушень режиму припинення вогню немає.

"У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання та інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території і передали на знищення 40 вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

Ситуація залишається під контролем українських військових.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Wednesday, January 20, 2021

Нагадаємо, минулої доби бойовики вели обстріл поблизу Водяного та Південного.

Донбас ООС Україна бойовики окупанти
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