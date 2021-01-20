На Донбасі - тиша, жодного обстрілу за добу

Ситуація залишається під контролем українських військових

Ситуація залишається під контролем українських військових

Facebook

На Донбасі протягом 20 січня дотримується перемир'я. За даними української сторони, режим тиші не порушували по всій лінії фронту.

Як пише RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що тиша спостерігається на всіх ділянках відповідальності частин і підрозділів Об'єднаних сил, порушень режиму припинення вогню немає.

"У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання та інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території і передали на знищення 40 вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

Ситуація залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, минулої доби бойовики вели обстріл поблизу Водяного та Південного.