На Донбасі - тиша, жодного обстрілу за добу
На Донбасі протягом 20 січня дотримується перемир'я. За даними української сторони, режим тиші не порушували по всій лінії фронту.
Як пише RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.
Повідомляється, що тиша спостерігається на всіх ділянках відповідальності частин і підрозділів Об'єднаних сил, порушень режиму припинення вогню немає.
"У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання та інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території і передали на знищення 40 вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.
Ситуація залишається під контролем українських військових.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Wednesday, January 20, 2021
Нагадаємо, минулої доби бойовики вели обстріл поблизу Водяного та Південного.