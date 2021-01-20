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20 января 2021, 19:02 2

Боевики вскоре могут передать Украине девятерых пленных - Денисова

20 января 2021, 19:02 2
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Обмен пленными, по словам омбудсмена, ожидается в ближайшее время
Обмен пленными, по словам омбудсмена, ожидается в ближайшее время
Фото: из открытых источников
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Боевики ОРДЛО в ближайшее время передадут украинской стороне "через посредника" девять незаконно удерживаемых лиц.

Об этом во время брифинга на КПВВ "Золотое" в Луганской области сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает RegioNews.

Я опираюсь на то, что будет передача тех, которые незаконно содержались в так называемых "ЛНР", "ДНР", - сказала она.

По словам омбудсмена, в следственный изолятор в Луганске доставлены три человека, которых готовят на передачу, в СИЗО оккупированного Донецка доставили шесть человек.

Их сейчас кормят, моют, дают им медицинскую помощь, предоставляют опрятный вид. И я думаю, что сегодня вечером (20 января) или завтра утром (21 января) их передадут через такой маршрут: Луганск, Донецк - Ростов-на-Дону - Минск - Киев. То есть, мы в ожидании", - рассказала Денисова.

Она также отметила, что сейчас больше никакой информации предоставить не может. Имена пленных, которых передадут Украине, также не известны.

Напомним, ранее омбудсмен Денисова сообщила, что процесс обмена пленными на Донбассе заморожен.

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