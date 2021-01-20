"Слуги народу" подали вже третій законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

На цей раз ініціатором виступив нардеп Санченко

На цей раз ініціатором виступив нардеп Санченко

Фото з відкритих джерел

Про це на своїй Facebook-сторінці написав ініціатор законопроекту, нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Санченко, передає RegioNews.

Разом з колегами зареєстрував законопроект щодо легалізації медичного канабісу №4553-1. Нині понад 2 000 000 пацієнтів в Україні потребують ліків на основі канабісу. Зараз вони законодавчо заборонені, люди змушені йти на чорний ринок. Медичний канабіс широко використовується в лікуванні епілепсії, неврологічних захворювань, ПТСР та багатьох інших хвороб. В той час як використання медичного канабісу легалізували вже понад 50 розвинених країн, Україна пасе задніх. Час це змінити, - написав Санченко.

Він додав, що документ передбачає обіг медичних конопель за ліцензіями з державним контролем та придбання ліків на основі канабісу виключно за рецептом лікаря.

Зареєстрував законопроект щодо легалізації медичного канабісу № 4553-1! В колонці для LIGA.net розповідаю про наш... Posted by Олександр Санченко on Wednesday, January 20, 2021

Окрім цього законопроекту у ВР вже зареєстрували альтернативні законопреокти №4553-2, 4553-3. Вони також подані нардепами від "Слуги народу".

Нагадаємо, глава фракції "Слуга народу" у Верховній раді Арахамія ще в листопаді минулого року повідомив, що Рада вже працює над законопроєктом про легалізацію медичного канабісу.

Раніше Офіс президента пояснив, навіщо необхідна легалізація канабісу.