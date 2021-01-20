"Слуги народа" подали уже третий законопроект о легализации медицинского каннабиса

На этот раз инициатором выступил нардеп Санченко

На этот раз инициатором выступил нардеп Санченко

Фото из открытых источников

В Верховной Раде Украины зарегистрировали очередной законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.

Об этом на своей Facebook-странице написал инициатор законопроекта, нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Санченко, передает RegioNews.

Вместе с коллегами зарегистрировал законопроект о легализации медицинского каннабиса №4553-1. Сейчас более 2 000 000 пациентов в Украине требуют лекарств на основе каннабиса. Сейчас они законодательно запрещены, люди вынуждены идти на черный рынок. Медицинский каннабис широко используется в лечении эпилепсии, неврологических заболеваний, ПТСР и многих других болезней. В то время как использование медицинского каннабиса легализовали уже более 50 развитых стран, Украина пасет задних. Время это изменить, - написал Санченко.

Он добавил, что документ предусматривает обращение медицинских конопли по лицензиям с государственным контролем и приобретение лекарств на основе каннабиса исключительно по рецепту врача.

Зареєстрував законопроект щодо легалізації медичного канабісу № 4553-1! В колонці для LIGA.net розповідаю про наш... Posted by Олександр Санченко on Wednesday, January 20, 2021

Кроме этого законопроекта в ВР уже зарегистрировали альтернативные законопреокти №4553-2, 4553-3. Они также поданные нардепами от "Слуги народа".

Напомним, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Арахамия еще в ноябре прошлого года сообщил, что Рада уже работает над законопроєктом о легализации медицинского каннабиса.

Ранее Офис президента объяснил, зачем необходима легализация каннабиса.