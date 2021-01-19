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19 січня 2021, 14:17 3

Україна в ТКГ пропонує розробити єдиний план щодо Донбасу

19 січня 2021, 14:17 3
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Зазначається, що у ньому повинні бути враховані пропозиції всіх сторін
Зазначається, що у ньому повинні бути враховані пропозиції всіх сторін
Фото з відкритих джерел
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Україна в Тристоронній контактній групі (ТКГ) по Донбасу запропонувала напрацювати єдиний "План спільних кроків". У ньому повинні бути враховані пропозиції всіх сторін.

Як пише RegioNews, про це повідомила пресслужба української делегації в ТКГ.

Зазначається, що на засіданні політичної підгрупи її координатор від ОБСЄ П'єр Морель представив свій аналіз пропозицій української та російської сторони - українського "Плану спільних кроків" та зауважень представників РФ.

"Українська делегація виступила з пропозицією до Мореля розробити єдиний проект документа, до якого б увійшли пропозиції обох сторін і модератора від ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що учасники ТКГ домовилися про поновлення газопостачання до Мар'їнки.

Донбас Україна війна ТКГ обстріли
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