Україна в ТКГ пропонує розробити єдиний план щодо Донбасу
Зазначається, що у ньому повинні бути враховані пропозиції всіх сторін
Зазначається, що у ньому повинні бути враховані пропозиції всіх сторін
Україна в Тристоронній контактній групі (ТКГ) по Донбасу запропонувала напрацювати єдиний "План спільних кроків". У ньому повинні бути враховані пропозиції всіх сторін.
Як пише RegioNews, про це повідомила пресслужба української делегації в ТКГ.
Зазначається, що на засіданні політичної підгрупи її координатор від ОБСЄ П'єр Морель представив свій аналіз пропозицій української та російської сторони - українського "Плану спільних кроків" та зауважень представників РФ.
"Українська делегація виступила з пропозицією до Мореля розробити єдиний проект документа, до якого б увійшли пропозиції обох сторін і модератора від ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.
Раніше стало відомо, що учасники ТКГ домовилися про поновлення газопостачання до Мар'їнки.
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