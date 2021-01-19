Україна в ТКГ пропонує розробити єдиний план щодо Донбасу

Зазначається, що у ньому повинні бути враховані пропозиції всіх сторін

Зазначається, що у ньому повинні бути враховані пропозиції всіх сторін

Фото з відкритих джерел

Україна в Тристоронній контактній групі (ТКГ) по Донбасу запропонувала напрацювати єдиний "План спільних кроків". У ньому повинні бути враховані пропозиції всіх сторін.

Як пише RegioNews, про це повідомила пресслужба української делегації в ТКГ.

Зазначається, що на засіданні політичної підгрупи її координатор від ОБСЄ П'єр Морель представив свій аналіз пропозицій української та російської сторони - українського "Плану спільних кроків" та зауважень представників РФ.

"Українська делегація виступила з пропозицією до Мореля розробити єдиний проект документа, до якого б увійшли пропозиції обох сторін і модератора від ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що учасники ТКГ домовилися про поновлення газопостачання до Мар'їнки.