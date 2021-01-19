На Донбасі не зафіксовано порушень: від початку доби спостерігається "тиша"

Бойових втрат серед українських захисників немає

Бойових втрат серед українських захисників немає

Фото: штаб ООС

Від початку поточної доби, 19 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Протягом попередньої доби бойовики здійснили лише одне порушення перемир'я. Так, неподалік населеного пункту Богданівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з міномету 82-го калібру.

"Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - зазначають у штабі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

Нагадаємо, добою раніше бойовики двічі обстріляли позиції ООС на Приазов'ї з протитанкових гранатометів.