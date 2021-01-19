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На Донбасі не зафіксовано порушень: від початку доби спостерігається "тиша"
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19 січня 2021, 08:11 34

На Донбасі не зафіксовано порушень: від початку доби спостерігається "тиша"

19 січня 2021, 08:11 34
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Бойових втрат серед українських захисників немає
Бойових втрат серед українських захисників немає
Фото: штаб ООС
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Від початку поточної доби, 19 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Протягом попередньої доби бойовики здійснили лише одне порушення перемир'я. Так, неподалік населеного пункту Богданівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з міномету 82-го калібру.

"Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - зазначають у штабі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

Нагадаємо, добою раніше бойовики двічі обстріляли позиції ООС на Приазов'ї з протитанкових гранатометів.

ОРДЛО ООС Донбас бойовики обстріли
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