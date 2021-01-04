На Закарпатті місцевому жителю повідомили про підозру за сепаратистські заклики
За погодження Закарпатської обласної прокуратури 38-річному закарпатцеві повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність та недоторканість України - він закликав до відокремлення області від України.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Закарпатську обласну прокуратуру.
Як встановило слідство, за допомогою спеціально створених акаунтів у соцмережах громадянин агітував відокремити Закарпатську область від території держави. Наявність у висловах особи публічних закликів до скоєння злочину проти основ національної безпеки підтвердила і судово-лінгвістична експертиза.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. Досудове розслідування, яке здійснюють слідчі УСБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва обласної прокуратури, триває.
В прокуратурі нагадують, що за вчинення вказаного злочину передбачене покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією майна або без такої.
Раніше повідомлялось, що суд наклав арешт на майно лідера партії угорців Закарпаття.