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04 січня 2021, 19:13 7

На Закарпатті місцевому жителю повідомили про підозру за сепаратистські заклики

04 січня 2021, 19:13 7
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Для реалізації свого задуму, закарпатець створив низку акаунтів у соціальних мережах
Для реалізації свого задуму, закарпатець створив низку акаунтів у соціальних мережах
Фото: zak.gp.gov.ua
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За погодження Закарпатської обласної прокуратури 38-річному закарпатцеві повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність та недоторканість України - він закликав до відокремлення області від України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Закарпатську обласну прокуратуру.

Як встановило слідство, за допомогою спеціально створених акаунтів у соцмережах громадянин агітував відокремити Закарпатську область від території держави. Наявність у висловах особи публічних закликів до скоєння злочину проти основ національної безпеки підтвердила і судово-лінгвістична експертиза.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. Досудове розслідування, яке здійснюють слідчі УСБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва обласної прокуратури, триває.

В прокуратурі нагадують, що за вчинення вказаного злочину передбачене покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією майна або без такої.

Раніше повідомлялось, що суд наклав арешт на майно лідера партії угорців Закарпаття.

СБУ прокуратура Закарпаття правоохоронці Кримінальна відповідальність
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