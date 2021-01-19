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19 січня 2021, 12:04 609

В Одесі відсторонили від посади директора морського порту

19 січня 2021, 12:04 609
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Причиною відсторонення називають аудит діяльності підприємства
Причиною відсторонення називають аудит діяльності підприємства
Фото: із відкритих джерел
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Міністерство інфраструктури України відсторонило від виконання обов'язків директора ДП "Одеський морський торговельний порт" Олексія Мясковського.

Про це повідомляє видання "Порти України", передає RegioNews.

Згідно із текстом наказу, який був підписаний 16 січня, Мясковського відсторонили "на час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства".

Виконання обов'язків директора Одеського морського порту покладено на його першого заступника Олександра Гармаша.

Кандидатура Олексія Мясковського на посаду виконувача обов'язків директора порту була погоджена Кабміном 16 жовтня 2019 року. До призначення він очолював юридичну службу цього підприємства.

Нагадаємо, раніше НАБУ затримало керівника порту "Чорноморськ” під час отримання хабара $250 тис, він вимагав кошти за погодження плану уникнення банкрутства приватної компанії.

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