09:01  19 января
В Украине количество умерших от COVID-19 превысило 21 тысячу
11:24  19 января
Пытался продать должность в Офисе президента за $200 тысяч: правоохранители задержали мошенника
08:11  19 января
На Донбассе не зафиксировано нарушений: с начала суток наблюдается "тишина"
UA | RU
UA | RU
19 января 2021, 12:04 14

В Одессе отстранили от должности директора морского порта

19 января 2021, 12:04 14
Читайте також українською мовою
Причиной отстранения называют аудит деятельности предприятия
Причиной отстранения называют аудит деятельности предприятия
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министерство инфраструктуры Украины отстранило от исполнения обязанностей директора ГП "Одесский морской торговый порт" Алексея Мясковского.

Об этом сообщает издание "Порты Украины", передает RegioNews.

Согласно тексту приказа, который был подписан 16 января, Мясковского отстранили "на время проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия".

Исполнение обязанностей директора Одесского морского порта возложено на его первого заместителя Александра Гармаша.

Кандидатура Алексея Мясковского на должность исполняющего обязанности директора порта была согласована Кабмином 16 октября 2019 года. До назначения он возглавлял юридическую службу этого предприятия.

Напомним, ранее НАБУ задержало руководителя порта "Черноморск" при получении взятки $250 тыс, он требовал деньги за согласование плана предотвращения банкротства частной компании.

кадры Одесса увольнение порт директор
Главу КСУ Тупицкого не пустили в Конституционный суд
19 января 2021, 10:45
Мэр Одессы Труханов предложил чиновникам пойти учиться на курсы украинского языка
18 января 2021, 15:41
Пожар в одесском отеле: появились новые подробности трагедии
18 января 2021, 12:22
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Итоги выборов-2020: кто, где и сколько получил в облсоветах
Славянск после выборов: как казус Штепы может довести город до ВГА
Все публикации »
Виктор Небоженко
Юрий Бражник
Кирилл Сазонов
Все блоги »