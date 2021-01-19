В Одессе отстранили от должности директора морского порта

Причиной отстранения называют аудит деятельности предприятия

Причиной отстранения называют аудит деятельности предприятия

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Об этом сообщает издание "Порты Украины", передает RegioNews.

Согласно тексту приказа, который был подписан 16 января, Мясковского отстранили "на время проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия".

Исполнение обязанностей директора Одесского морского порта возложено на его первого заместителя Александра Гармаша.

Кандидатура Алексея Мясковского на должность исполняющего обязанности директора порта была согласована Кабмином 16 октября 2019 года. До назначения он возглавлял юридическую службу этого предприятия.

Напомним, ранее НАБУ задержало руководителя порта "Черноморск" при получении взятки $250 тыс, он требовал деньги за согласование плана предотвращения банкротства частной компании.