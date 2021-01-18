Мер Одеси Труханов запропонував чиновникам піти навчатися на курси української мови

За необхідності, такі курси будуть проводити у мерії Одеси, зазначив мер

За необхідності, такі курси будуть проводити у мерії Одеси, зазначив мер

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це стало відомо із відеозапису засідання оперативного штабу, опублікованого Одеською міськрадою.

Під час виступу Труханова проскакували слова і фрази російською мовою, але в цілому йому вдалося провести нараду українською мовою.

Однак у деяких чиновників мерії виникли труднощі з використанням державної мови, тому Геннадій Труханов запропонував пройти курси з української мови. За словами мера, такі курси за необхідності будуть проводити в мерії Одеси.

При цьому мер натякнув, що закон про українську мову недосконалий і його треба міняти.

Я сподіваюся, що центральна влада зверне увагу на регіональні мови, адже коли наші політики заходять в кут, вони згадують, що наша велика країна - багатомовна, а коли проходять вибори - про це забувають. Ми будемо нагадувати про це доступними нам способами", - додав він.

Раніше повідомлялось, що Труханов назвав хостели "притонами" і доручив терміново перевірити всі готелі.