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18 січня 2021, 15:41 41

Мер Одеси Труханов запропонував чиновникам піти навчатися на курси української мови

18 січня 2021, 15:41 41
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За необхідності, такі курси будуть проводити у мерії Одеси, зазначив мер
За необхідності, такі курси будуть проводити у мерії Одеси, зазначив мер
Фото: з відкритих джерел
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Міський голова Одеси Геннадій Труханов вперше провів апаратну нараду українською мовою та закликав чиновників виконувати закон про державну мову.

Як передає RegioNews, про це стало відомо із відеозапису засідання оперативного штабу, опублікованого Одеською міськрадою.

Під час виступу Труханова проскакували слова і фрази російською мовою, але в цілому йому вдалося провести нараду українською мовою.

Однак у деяких чиновників мерії виникли труднощі з використанням державної мови, тому Геннадій Труханов запропонував пройти курси з української мови. За словами мера, такі курси за необхідності будуть проводити в мерії Одеси.

При цьому мер натякнув, що закон про українську мову недосконалий і його треба міняти.

Я сподіваюся, що центральна влада зверне увагу на регіональні мови, адже коли наші політики заходять в кут, вони згадують, що наша велика країна - багатомовна, а коли проходять вибори - про це забувають. Ми будемо нагадувати про це доступними нам способами", - додав він.

Раніше повідомлялось, що Труханов назвав хостели "притонами" і доручив терміново перевірити всі готелі.

Геннадій Труханов мова закон чиновники горсовет Одеса
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