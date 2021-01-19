Нового мера Харкова, швидше за все, будуть вибирати вже в жовтні - Корнієнко

Малоймовірно, що на весну встигнуть призначити проведення виборів

Малоймовірно, що на весну встигнуть призначити проведення виборів

Фото: з відкритих джерел

Вибори Харківського міського голови можуть відбутися в останню неділю жовтня або березня, проте навряд чи парламент встигне призначити вибори на весну.

Як передає RegioNews, таку думку висловив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко у коментарі "РБК-Україна".

Так, на його думку, для проведення виборів у березні парламенту необхідно вже на наступному пленарному тижні призначити дату голосування. Якщо цього зробити не встигнуть, вибори пройдуть в жовтні.

Варіант з виборами на жовтень здається більш відповідним для всіх фігур, охочих поборотися за крісло харківського мера. Це дасть потенційним кандидатам набагато більше часу на підготовку. А Терехову, який, ймовірно, також вирішить взяти участь у виборчій гонці - ще і додатковий час, щоб проявити себе, керуючи містом", - зазначив Корнієнко.

Водночас за оцінкою політолога Володимира Фесенка, головна сутичка в Харкові розгорнеться між трьома політиками.

Це Терехов, але йому потрібен час на розкрутку. Очевидно, що захоче взяти участь у виборах Добкін. Думаю, буде балотуватися Фельдман, тому що у нього є амбіції і зросли шанси. Адже перемогти у Кернеса було практично нереально. І відкрите питання - чи братиме участь Світлична, у якій непоганий рейтинг в області", - пояснив політолог.

Нагадаємо, що ексголова Харківської ОДА назвав того, хто може перемогти на позачергових виборах мера Харкова.

Раніше RegioNews писав про те, що померлий харківський градоначальник залишив після себе в місті цілу власну команду, але не підготував конкретного спадкоємця. Тому битва в "першій столиці" за головне крісло обіцяє стати важкою, тривалою і з багатьма невідомими.

У своїй статті "Харківське перезавантаження: чиї позиції зміцнить нова голова ОДА Тимчук" ми також аналізували, чим запам'ятався на своєму посту Кучер і чому була призначена на його місце Айна Тимчук.

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