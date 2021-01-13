У КВУ вважають, що "Слуга народу" вже не здатна самостійно приймати закони

За рік у монобільшості залишилося лише 211 депутатів, тоді як для прийняття закону необхідно як мінімум 226 голосів

За рік у монобільшості залишилося лише 211 депутатів, тоді як для прийняття закону необхідно як мінімум 226 голосів

Фото: з відкритих джерел

Комітет виборців України проаналізував результати голосувань за закони, ухвалені Верховною Радою у 2020 році. Всього за рік було прийнято 230 законів, з яких 16% законів прийнято голосами монобільшості.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу КВУ. Депутати "Слуги народу", які мають права коаліції у ВР IX скликання, забезпечили 226 голосів лише за 16% прийнятих законів. Так, 226 або більше депутатів монобільшості проголосували за 37 із 230 законів. Всі інші закони не були б прийняті без голосів інших фракцій та груп ВР", - йдеться у повідомленні. У комітеті зазначають, що загалом показники голосувань монобільшості постійно знижуються, починаючи з початку роботи ВР IX скликання. Якщо у вересні 2019 року за прийняті закони в середньому голосували 231 народний депутат "Слуги народу", то у вересні 2020 р. - 206 депутатів, а в грудні 2020 р. - 211 депутатів. Голова КВУ Олексій Кошель вважає, що "де факто "Слуга народу" вже не здатна самостійно приймати закони". За рік в монобільшості залишилося 211 депутатів, які переважно натискають "за". Тоді як для прийняття закону необхідно як мінімум 226 голосів. Таким чином без депутатів інших фракцій та груп ВР монобільшість фактично є недієздатною", - йдеться у повідомленні. Нагадаємо, раніше у КВУ розповіли, хто в Раді не ходить на засідання.

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