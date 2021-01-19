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19 січня 2021, 09:49 278

Депутата Запорізької міськради судитимуть через хабар за виділення землі

19 січня 2021, 09:49 278
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Місцевому депутату загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років
Місцевому депутату загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років
Фото: з відкритих джерел
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Прокуратура передала в суд обвинувальний акт стосовно депутата Запорізької міської ради за вимагання та одержання неправомірної вигоди у великому розмірі службовою особою та зловживання впливом.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, депутат - заступник голови профільної постійної комісії міськради вимагав та отримав від громадянина 12 тисяч доларів хабаря за позитивне вирішення питання щодо виділення у власність земельної ділянки на території м. Запоріжжя. А також 1 тисячу доларів - за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, з метою вирішення питання із внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

У разі доведення вини, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна", - повідомили у прокуратурі.

Раніше повідомлялось, що у Запоріжжі спіймали наркокур’єра із наркотиками на 11 мільйонів.

Запоріжжя хабар депутати чиновники Офіс генпрокурора
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