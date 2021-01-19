Депутата Запорізької міськради судитимуть через хабар за виділення землі

Місцевому депутату загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років

Місцевому депутату загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років

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Прокуратура передала в суд обвинувальний акт стосовно депутата Запорізької міської ради за вимагання та одержання неправомірної вигоди у великому розмірі службовою особою та зловживання впливом.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, депутат - заступник голови профільної постійної комісії міськради вимагав та отримав від громадянина 12 тисяч доларів хабаря за позитивне вирішення питання щодо виділення у власність земельної ділянки на території м. Запоріжжя. А також 1 тисячу доларів - за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, з метою вирішення питання із внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

У разі доведення вини, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна", - повідомили у прокуратурі.

Раніше повідомлялось, що у Запоріжжі спіймали наркокур’єра із наркотиками на 11 мільйонів.