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19 января 2021, 10:11 38

Нового мэра Харькова, скорее всего, будут выбирать уже в октябре - Корниенко

19 января 2021, 10:11 38
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Маловероятно, что на весну успеют назначить проведение выборов
Маловероятно, что на весну успеют назначить проведение выборов
Фото: из открытых источников
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Выборы Харьковского городского главы могут состояться в последнее воскресенье октября или марта, однако навряд ли парламент успеет назначить выборы на весну.

Как передает RegioNews, такое мнение выразил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии "РБК-Украина".

Так, по его мнению, для проведения выборов в марте парламенту необходимо уже на следующей пленарной неделе назначить дату голосования. Если этого сделать не успеют, выборы пройдут в октябре.

Вариант с выборами на октябрь кажется более подходящим для всех фигур, желающих побороться за кресло харьковского мэра. Это даст потенциальным кандидатам гораздо больше времени на подготовку. А Терехову, который, вероятно, также решит поучаствовать в избирательной гонке - еще и дополнительное время, чтобы проявить себя, руководя городом", - отметил Корниенко.

В то же время, по оценке политолога Владимира Фесенко, главная схватка в Харькове развернется между тремя политиками.

Это Терехов, но ему нужно время на раскрутку. Очевидно, что захочет поучаствовать в выборах Добкин. Думаю, будет баллотироваться Фельдман, потому что у него есть амбиции и выросли шансы. Ведь победить у Кернеса было практически нереально. И открытый вопрос - будет ли участвовать Светличная, у которой неплохой рейтинг в области", - пояснил политолог.

Напомним, что экс-глава Харьковской ОГА назвал того, кто может победить на внеочередных выборах мэра Харькова.

Ранее RegioNews писал о том, что умерший харьковский градоначальник оставил после себя в городе целую собственную команду, но не подготовил конкретного наследника. Поэтому битва в "первой столице" за главное кресло обещает стать утомительной, длительной и со многими неизвестными.

В своей статье "Харьковская перезагрузка: чьи позиции укрепит новая глава ОГА Тымчук" мы также анализировали, чем запомнился на своем посту Кучер и почему была назначена на его место Айна Тымчук.

Читайте также: "Глава Харьковской ОГА о выборах: Владимир Зеленский увлечен процессом определения кандидатов в мэры".

выборы Слуга народа Харьков Александр Корниенко депутаты
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