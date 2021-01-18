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18 січня 2021, 12:10 817

На перевиборах мера Борисполя перемагає кандидат від "Євросолідарності” - ТВК

18 січня 2021, 12:10 817
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Явка виборців на повторних виборах мера Борисполя становила 30,15%
Явка виборців на повторних виборах мера Борисполя становила 30,15%
Фото: із відкритих джерел
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У Борисполі під час перевиборів міського голови найбільшу кількість голосів отримав представник партії “Європейська Солідарність” і депутат міської ради Володимир Борисенко.

Повідомлення ТВК про підсумки та результати голосування опублікував Рух "Чесно”, передає RegioNews.

Згідно із даними територіальної виборчої комісії, за Борисенка проголосували 28,41% виборців.

Депутат від "Слуги народу” і чинний секретар Броварської міської ради Владислав Байчас, який балотувався як самовисуванець, набрав 20,61% і посів друге місце.

Також згідно із даними ТВК, позафракційна народна депутатка Анна Скороход, яка раніше пройшла у Верховну Раду від партії "Слуга народу”, отримала менше 7% голосів.

Довідка: Володимир Борисенко – чинний депутат Бориспільської міської ради, також він є комерційним директором ТОВ "БФ груп". У 2010 році Борисенко балотувався та був обраний депутатом Бориспільської міської ради від партії "Фронт змін".

Двічі балотувався до Верховної ради – у 2014 та 2019 роках, однак не був обраний. Під час місцевих виборів 25 жовтня 2020 року Володимир Борисенко балотувався на посаду мера, однак перемогу тоді отримав Анатолій Федорчук, який 28 жовтня помер від COVID-19.

Нагадаємо, у Борисполі переможець виборів голови місцевої ОТГ Анатолій Федорчук помер від COVID-19 28 жовтня 2020 року, ще до оголошення офіційних результатів виборів. Він був мером Борисполя з 2006 року.

Раніше повідомлялось, що стало відомо, хто перемагає в Борисполі та Новгород-Сіверському.

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