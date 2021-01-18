На перевыборах мэра Борисполя побеждает кандидат от "Евросолидарности" - ТИК

Явка избирателей на повторных выборах мэра Борисполя составила 30,15%

Явка избирателей на повторных выборах мэра Борисполя составила 30,15%

Фото: из открытых источников

В Борисполе во время перевыборов городского головы наибольшее количество голосов получил представитель партии "Европейская Солидарность" и депутат городского совета Владимир Борисенко.

Сообщение ТИК об итогах и результатах голосования опубликовало Движение "Честно", передает RegioNews.

Согласно данным территориальной избирательной комиссии, за Борисенко проголосовали 28,41% избирателей.

Депутат от "Слуги народа" и действующий секретарь Броварского городского совета Владислав Байчас, который баллотировался как самовыдвиженец, набрал 20,61% и занял второе место.

Также по данным ТИК, внефракционный народный депутат Анна Скороход, которая ранее прошла в Верховную Раду от партии "Слуга народа", получила менее 7% голосов.

Справка: Владимир Борисенко - действующий депутат Бориспольского городского совета, также он является коммерческим директором ООО "БФ групп". В 2010 году Борисенко баллотировался и был избран депутатом Бориспольского городского совета от партии "Фронт змін".

Дважды баллотировался в Верховную Раду - в 2014 и 2019 годах, однако не был избран. Во время местных выборов 25 октября 2020 года Владимир Борисенко баллотировался на пост мэра, однако победу тогда получил Анатолий Федорчук, который 28 октября умер от COVID-19.

Напомним, в Борисполе победитель выборов главы местной ОТГ Анатолий Федорчук умер от COVID-19 28 октября 2020 года, еще до объявления официальных результатов выборов. Он был мэром Борисполя с 2006 года.

Ранее сообщалось, что стало известно, кто побеждает в Борисполе и Новгород-Северском.