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18 січня 2021, 09:24 17

ЦВК назвала остаточну явку на повторних виборах мерів у трьох українських містах

18 січня 2021, 09:24 17
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Найбільш активними були виборці у Броварах
Найбільш активними були виборці у Броварах
Фото: з відкритих джерел
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Центральна виборча комісія назвала остаточну явку на повторних виборах міських голів у Броварах, Борисполі та Новгород-Сіверському.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ЦВК.

Зазначається, що станом на 20:00 (час закриття виборчих дільниць), явка була наступною:

  • Бровари - 43,02%
  • Новгород-Сіверський - 41,48%
  • Бориспіль - 30,15%

Раніше повідомлялось, що стало відомо, хто перемагає в Борисполі та Новгород-Сіверському.

Нагадаємо, в трьох містах України, 17 січня, проходили повторні вибори міських голів. Мерів обирали в Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському.

вибори голосування ЦВК Кандидат явка
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