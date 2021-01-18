ЦВК назвала остаточну явку на повторних виборах мерів у трьох українських містах

Найбільш активними були виборці у Броварах

Найбільш активними були виборці у Броварах

Фото: з відкритих джерел

Центральна виборча комісія назвала остаточну явку на повторних виборах міських голів у Броварах, Борисполі та Новгород-Сіверському.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ЦВК.

Зазначається, що станом на 20:00 (час закриття виборчих дільниць), явка була наступною:

Бровари - 43,02%

Новгород-Сіверський - 41,48%

Бориспіль - 30,15%

Раніше повідомлялось, що стало відомо, хто перемагає в Борисполі та Новгород-Сіверському.

Нагадаємо, в трьох містах України, 17 січня, проходили повторні вибори міських голів. Мерів обирали в Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському.