ЦВК назвала остаточну явку на повторних виборах мерів у трьох українських містах
Найбільш активними були виборці у Броварах
Найбільш активними були виборці у Броварах
Центральна виборча комісія назвала остаточну явку на повторних виборах міських голів у Броварах, Борисполі та Новгород-Сіверському.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ЦВК.
Зазначається, що станом на 20:00 (час закриття виборчих дільниць), явка була наступною:
- Бровари - 43,02%
- Новгород-Сіверський - 41,48%
- Бориспіль - 30,15%
Раніше повідомлялось, що стало відомо, хто перемагає в Борисполі та Новгород-Сіверському.
Нагадаємо, в трьох містах України, 17 січня, проходили повторні вибори міських голів. Мерів обирали в Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському.
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