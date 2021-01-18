Повторні вибори: стало відомо, хто перемагає в Борисполі та Новгород-Сіверському

З'явилися перші дані паралельного підрахунку голосів

З'явилися перші дані паралельного підрахунку голосів

Фото: з відкритих джерел

Дві політичні сили, партія "Європейська солідарність" і "Рідний дім", опублікували перші дані паралельного підрахунку голосів на виборах міських голів, які відбулися вчора, 17 січня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужби партій.

Так, "Європейська солідарність" назвала переможцем виборів у Борисполі кандидата Володимира Борисенка.

Вітаємо з переконливою перемогою кандидата від "Європейської Солідарності" Володимира Борисенка на виборах міського голови в Борисполі!", - написали у Facebook "ЄС".

Водночас чернігівська політсила "Рідний дім" оголосила переможцем у Новгород-Сіверському свого кандидата Людмилу Ткаченко.

Згідно з паралельним підрахунком голосів на виборах Новгород-Сіверського міського голови перемагає Людмила Ткаченко, висуванка партії "Рідний дім", - йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що в трьох містах України, 17 січня, проходили повторні вибори міських голів. Мерів обирали в Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському.