На Донеччині чотирьох організаторів "референдуму" можуть посадити на 10 років

У 2014 році вони працювали членами так званих "дільничних виборчих комісій”

У 2014 році вони працювали членами так званих "дільничних виборчих комісій”

Фото: із відкритих джерел

В Донецькій області судитимуть чотирьох місцевих мешканок за участь в організації і проведенні так званого "референдуму ДНР".

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області, передає RegioNews.

Досудовими розслідуваннями встановлено, що у травні 2014 року жінки приймали активну участь в організації та проведенні незаконного референдуму на території м. Краматорьска та м. Торецька з метою зміни меж території та державного кордону України в якості членів так званих "дільничних виборчих комісій”, - йдеться в повідомленні.

Їм загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі. Наразі прокуратура затвердила обвинувальні акти та скерувала їх до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, СБУ провела обшуки у двох областях через фінансування "ДНР”. Зловмисники незаконно здійснили поставки лікарських засобів в ОРДЛО на майже 40 млн грн.