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15 січня 2021, 15:06 229

Декларування знову можуть визнати неконституційним - голова НАЗК

15 січня 2021, 15:06 229
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Для того, аби відновити повноваження НАЗК після рішення Суду знадобилося 2 місяці
Для того, аби відновити повноваження НАЗК після рішення Суду знадобилося 2 місяці
Фото: Facebook
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Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков вважає, що Конституційний Суд може повторно визнати неконституційним електронне декларування.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу НАЗК.

Судді Конституційного Суду України знайшли в засіках конституційне подання ще 2015 року про Закон "Про запобігання корупції". Декларування знову можуть визнати неконституційним. Вдруге за три місяці. Такий от вишуканий фарс від Конституційного Суду", - повідомив Новіков.

Також за його словами, декларації суддів вперше почали перевіряти не "для галочки" і вперше на таких важливих чиновників стали складати адміністративні протоколи.

Нагадаємо, раніше у Національному агентстві з питань запобігання корупції роз`яснили, які декларації можуть бути визнані ризиковими та потрапити під перевірку.

Раніше повідомлялось, що в Україні 1 січня стартувала щорічна кампанія декларування, яка триватиме до 31 березня 2021 року.

суд НАЗК перевірки декларацїї КСУ
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