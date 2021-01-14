Бойовики обстріляли позиції ЗСУ і поранили українського військового

Бійцю надали медичну допомогу, його стан стабільний

Бійцю надали медичну допомогу, його стан стабільний

Фото: із відкритих джерел

Проросійські бойовики обстріляли позиції українських військ в районі Гнутового Донецької області, в результаті якого український військовий отримав поранення.

Про це повідомила пресслужба української делегації в Тристоронній контактній групі, передає RegioNews.

Сьогодні, 14 січня, близько 18.00 внаслідок обстрілу противником наших позиції в районі Гнутово отримав поранення один військовослужбовець Збройних Сил України”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військовому була надана необхідна медична допомога, його стан стабільний.

Українська сторона з використанням координаційного механізму запровадила "режим тиші” та направила відповідну ноту до моніторингової місії ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше на Донбасі було зафіксовано два порушення режиму "тиші", збройні формування РФ вели вогонь в бік українських позицій неподалік Водяного та в передмісті Мар’їнки.