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Бойовики обстріляли позиції ЗСУ і поранили українського військового
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14 січня 2021, 21:14 116

Бойовики обстріляли позиції ЗСУ і поранили українського військового

14 січня 2021, 21:14 116
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Бійцю надали медичну допомогу, його стан стабільний
Фото: із відкритих джерел
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Проросійські бойовики обстріляли позиції українських військ в районі Гнутового Донецької області, в результаті якого український військовий отримав поранення.

Про це повідомила пресслужба української делегації в Тристоронній контактній групі, передає RegioNews.

Сьогодні, 14 січня, близько 18.00 внаслідок обстрілу противником наших позиції в районі Гнутово отримав поранення один військовослужбовець Збройних Сил України”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військовому була надана необхідна медична допомога, його стан стабільний.

Українська сторона з використанням координаційного механізму запровадила "режим тиші” та направила відповідну ноту до моніторингової місії ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше на Донбасі було зафіксовано два порушення режиму "тиші", збройні формування РФ вели вогонь в бік українських позицій неподалік Водяного та в передмісті Мар’їнки.

Донбас ООС обстріл військові поранення Донецька область
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