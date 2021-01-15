ВАКС залишив без задоволення заяви щодо відводу судді у справі ОАСК

Ухвали оскарженню не підлягають

Ухвали оскарженню не підлягають

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Вищий антикорупційний суд розглянув три заяви, які подали підозрюваний та захисники щодо відводу слідчого судді ВАКС, котрий розглядає клопотання про продовження строку досудового розслідування у справі Окружного адміністративного суду Києва.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ВАКС.

Зазначені заяви слідчі судді залишили без задоволення. Ухвали набирають законної сили з моменту їх проголошення та оскарженню не підлягають.

У ВАКС нагадують, що раніше слідчий суддя ВАКС через недодержання вимог чинного законодавства повернув клопотання детектива НАБУ щодо продовження строку досудового розслідування у справі ОАСК.

Нагадаємо, раніше ВАКС пояснив, чому у справі судді Вовка не продовжили термін розслідування.