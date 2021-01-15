ВАКС залишив без задоволення заяви щодо відводу судді у справі ОАСК
Ухвали оскарженню не підлягають
Ухвали оскарженню не підлягають
Вищий антикорупційний суд розглянув три заяви, які подали підозрюваний та захисники щодо відводу слідчого судді ВАКС, котрий розглядає клопотання про продовження строку досудового розслідування у справі Окружного адміністративного суду Києва.
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ВАКС.
Зазначені заяви слідчі судді залишили без задоволення. Ухвали набирають законної сили з моменту їх проголошення та оскарженню не підлягають.
У ВАКС нагадують, що раніше слідчий суддя ВАКС через недодержання вимог чинного законодавства повернув клопотання детектива НАБУ щодо продовження строку досудового розслідування у справі ОАСК.
Нагадаємо, раніше ВАКС пояснив, чому у справі судді Вовка не продовжили термін розслідування.
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Київську міськраду
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Херсонську облраду