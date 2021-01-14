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14 января 2021, 19:12 18

Кабинет министров обсудил с МВФ планы по тарифам на газ - Шмыгаль

14 января 2021, 19:12 18
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Глава правительства утверждает, что в этом вопросе нужно найти новый компромисс
Глава правительства утверждает, что в этом вопросе нужно найти новый компромисс
Фото: из открытых источников
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В четверг, 14 января состоялась встреча представителей Кабминета министров и Международного валютного фонда по вопросу снижения цены на газ в Украине.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

По его словам, правительство и МВФ должны найти компромисс, чтобы снизить цену на газ и помочь газовому рынку Украины развиваться.

Позиция нашего правительства: рынок газа в Украине должен работать. К сожалению, некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы. Должны найти компромисс, который уже сегодня защитит людей и поможет рынку газа развиваться в будущем", - сказал Шмыгаль.

Напомним, в Минфине допускают пересмотр бюджета-2021 в случае отсутствия сотрудничества с МВФ.

Ранее министр финансов заявил, что в МВФ обеспокоены намерением Украины регулировать цены на газ для населения.

Кабмин газ заявление МВФ тарифы Денис Шмыгаль
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