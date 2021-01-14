Кабинет министров обсудил с МВФ планы по тарифам на газ - Шмыгаль

Глава правительства утверждает, что в этом вопросе нужно найти новый компромисс

Глава правительства утверждает, что в этом вопросе нужно найти новый компромисс

Фото: из открытых источников

В четверг, 14 января состоялась встреча представителей Кабминета министров и Международного валютного фонда по вопросу снижения цены на газ в Украине.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

По его словам, правительство и МВФ должны найти компромисс, чтобы снизить цену на газ и помочь газовому рынку Украины развиваться.

Позиция нашего правительства: рынок газа в Украине должен работать. К сожалению, некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы. Должны найти компромисс, который уже сегодня защитит людей и поможет рынку газа развиваться в будущем", - сказал Шмыгаль.

Напомним, в Минфине допускают пересмотр бюджета-2021 в случае отсутствия сотрудничества с МВФ.

Ранее министр финансов заявил, что в МВФ обеспокоены намерением Украины регулировать цены на газ для населения.