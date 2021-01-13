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13 января 2021, 19:46 3

На Луганщине представили нового руководителя областной полиции

13 января 2021, 19:46 3
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Олег Григоров ранее занимал должность заместителя начальника полиции Запорожья
Олег Григоров ранее занимал должность заместителя начальника полиции Запорожья
Фото: Нацполиция
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В Луганской области представили личному составу нового руководителя полиции области - полковника Олега Григорова.

Об этом в Facebook сообщила начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай, передает RegioNews.

Олег Алексеевич, профессиональный и порядочный человек. Полковник Григоров 21 год посвятил службе в следственных подразделениях. Прошел путь от следователя до начальника следственного управления. До этого назначения занимал должность заместителя начальника полиции Запорожья - начальника следственного управления", - сказал заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян.

Новоназначенный глава полиции области определил приоритеты в работе, среди которых - оперативное и своевременное реагирование на сообщения граждан, раскрытие и расследование тяжких и особо тяжких преступлений, особенно с применением оружия, а также - открытость полиции для граждан и тесная коммуникация с общественностью и средствами массовой информации.

Задачи остаются неизменными - это доверие граждан и противодействие преступности", - сказал Григоров.

После представления он провел оперативное совещание с руководителями отраслевых служб и территориальных подразделений.

Напомним, полиция объявила подозрение чиновнику "Укрзализныци" за нанесение ущерба в 7 миллионов гривен.

Луганская область полиция руководитель Нацполиция назначение
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