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13 січня 2021, 13:32 4

На трасі Київ-Чоп водій BMW "влетів" у вантажівку: двоє потерпілих - у реанімації

13 січня 2021, 13:32 4
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За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження
За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження
Фото: Нацполіція
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Поблизу села Коти 47-річний водій "BMW X3" на великій швидкості виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажівкою "DAF". У ДТП травмувалися четверо пасажирів, двоє із них - у реанімації. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Рівненської області.

На місці події поліцейські встановили, що 47-річний водій "BMW X3", житель Запорізької області, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки і на заокругленій ділянці дороги виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вантажівкою "DAF" із причепом під керуванням 62-річного жителя Львівщини", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП до лікарні із травмами різного ступеня госпіталізували водія та трьох пасажирок кросовера, двоє із них, 19 та 23 років - у реанімації. Водій вантажівки тілесних ушкоджень не отримав.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі відділення поліції №2 (м. Радивилів) Дубенського відділу розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що на Рівненщині автівка на смерть збила людей на переході.

ДТП поліція водії події лікарні
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