Поліція оголосила підозру посадовцю "Укрзалізниці" за завдання збитків у 7 мільйонів гривень

У компанії накупили металобрухту на 7 млн гривень замість якісних кріплень для колій

У компанії накупили металобрухту на 7 млн гривень замість якісних кріплень для колій

Фото з відкритих джерел

Керівник одного з департаментів «Укрзалізниці» завдав збитки державі у розмірі 7 мільйонів гривень. За його керівництва було придбано клеми роздільного рейкового скріплення залізничної колії неналежної якості.

Про це інформує RegioNews з посиланням на заяву Нацполіції.

Зазначено, що клеми мали забезпечувати надійне кріплення рейки, натомість придбана продукція могла бути використана лише як металобрухт.

"Факт закупівлі продукції неналежної якості та осіб причетних до цього викрили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та слідчі Солом’янського управління поліції в місті Києві”, - повідомили правоохоронці.

За даними слідства, у 2017 році однією з філій за погодженням департаменту АТ "Укрзалізниця" проводилися торги із закупівлі рейкових клем для її потреб на загальну суму понад 8 мільйонів гривень. Посадові особи цього підрозділу допустили до участі товариство, тендерна документація якого не відповідала встановленим вимогам. Надалі визначили його переможцем закупівель та уклали договори постачання.

Таким чином замість нових рейкових клем на рахунки товариства було переховано понад 8 мільйонів гривень. Факт того, що придбана продукція не відповідала стандартам та могла бути використана лише як металобрухт, підтверджується низкою проведених експертиз.

Поліцейські встановили причетність керівника департаменту АТ "Укрзалізниця" до закупівлі клем неналежної якості. В результаті чого було завдано збитків на більше ніж 7 мільйонів гривень.

У середу, 13 січня, йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. За скоєне керівнику загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівника підрозділу "Укрзалізниці" взяли на хабарі в 100 тис. грн.