На Рівненщині відбулися перші "бурштинові” аукціони у 2021 році

Для захисту орендарів поліція почала проводити рейди в північних районах області

Для захисту орендарів поліція почала проводити рейди в північних районах області

Фото: із відкритих джерел

У Рівненській області почали проводити перші у цьому році аукціони з продажу ділянок для видобутку бурштину.

Про це у Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає RegioNews.

Сьогодні відбулися перші "бурштинові” аукціони у 2021 році. І знову результат перевищив сподівання. Початкова ціна ділянки неподалік села Олексіївка Сарненського району зросла у рази! Участь у торгах взяли чотири фірми. Стартували з 323 тис. грн, а впродовж аукціону сума виросла до майже 8 млн грн”, - розповів Коваль.

Він додав, що переможці отримують спеціальні дозволи на 5 років і матимуть право проводити геологічне вивчення та видобуток бурштину на цих ділянках.

Щоб захистити орендарів, 12 січня поліція розпочала масштабні відпрацювання "бурштинових” територій області з метою виявлення і припинення нелегального видобутку.

Нагадаємо, на Рівненщині поліція буде проводити "бурштинові” рейди. До рейдів будуть залучати поліцейський спецназ, Нацгвардію та спеціальну техніку.

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