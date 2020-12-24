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24 грудня 2020, 15:19 117

Артем Семеніхін зареєструвався кандидатом на посаду мера Конотопа

24 грудня 2020, 15:19 117
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Він – попередній міський голова, який продовжив виконувати ці обов’язки після смерті новообраного мера Лугового
Він – попередній міський голова, який продовжив виконувати ці обов’язки після смерті новообраного мера Лугового
Фото з відкритих джерел
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Кандидатом на посаду мера Конотопа зареєструвався Артем Семеніхін, який наразі виконує ці обов’язки.

Про це Семеніхін повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Отримав постанову ТВК про реєстрацію мене на посаду Конотопського міського голови! – написав Семеніхін.

До обрання нового міського голови після смерті новообраного голови Лугового мером Конотопа залишився Артем Семеніхін. Олександр Луговий не встиг офіційно вступити на посаду.

Отримав постанову ТВК про реєстрацію мене на посаду Конотопського міського голови! Разом ми зможемо!🤝

Posted by Артем Семеніхін - міський голова Конотопа on Wednesday, December 23, 2020

Олександр Луговий балотувався як самовисуванець. Під час місцевих виборів він переміг чинного мера, набравши 37% голосів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новообраний мер Конотопа помер від коронавірусу і у ЦВК повідомили, коли відбудуться повторні вибори мера Конотопа: 24 січна 2021 року.

вибори мер Сумська область Конотоп ТВК
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