Артем Семеніхін зареєструвався кандидатом на посаду мера Конотопа

Він – попередній міський голова, який продовжив виконувати ці обов’язки після смерті новообраного мера Лугового

Він – попередній міський голова, який продовжив виконувати ці обов’язки після смерті новообраного мера Лугового

Фото з відкритих джерел

Кандидатом на посаду мера Конотопа зареєструвався Артем Семеніхін, який наразі виконує ці обов’язки.

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