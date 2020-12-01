У ЦВК повідомили, коли відбудуться повторні вибори мера Конотопа
Після смерті новобраного мера Олександра Лугового в місті призначили нові вибори
Після смерті новобраного мера Олександра Лугового в місті призначили нові вибори
У Центральній виборчій комісії призначили повторні вибори міського голови Конотопа на 24 січня 2021 року.
Про це йдеться на сайті комісії, повідомляє RegioNews.
Сумська область. Конотопська міська громада. Призначені повторні вибори на 24.01.2021", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що рішення про повторні вибори зумовлено тим, що обраний мером самовисуванець Олександр Луговий помер внаслідок ускладнень від коронавірусної хвороби COVID-19.
Нагадаємо, що до обрання нового міського голови мером Конотопа залишається Семеніхін.
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