Вибори мера Новгород-Сіверського: на дебати прийшли тільки двоє із семи кандидатів

Повторні вибори міського голови в Новгород-Сіверському відбудуться уже цієї неділі

Повторні вибори міського голови в Новгород-Сіверському відбудуться уже цієї неділі

Фото з відкритих джерел

Тільки двоє із семи кандидатів у мери Новгород-Сіверського прийшли на телевізійні дебати на телеканалі Суспільне.Чернігів. Троє відмовились ще на етапі підготовки, ще двоє безпосередньо перед прямим ефіром.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Час Чернігівський.

Всіх сімох кандидатів на посаду міського голови запросили для участі у теледебатах на Суспільному 12 січня. Формат: по 1 хвилині для презентації кожного учасника, далі питання від жителів громади, експертів та журналісті, і нарешті по одному питанню від кандидата-опонента.

На дебати прийшли лише кандидати Віктор Кропот та Максим Соловар. Буквально за кілька годин до ефіру відмовились Вячесав Кауфман та Людмила Ткаченко. Ще троє – Крупельницький, Могильний та Плотніков і не планували дебатувати.

17 січня у Новгороді-Сіверському пройдуть повторні вибори міського голови. Міського голову повторно обиратимуть через смерть Олега Бондаренка, який переміг на виборах 25 жовтня торік.

За посаду міського голови змагаються 7 кандидатів:

Вячеслав Кауфман, від партії "Наш край", тимчасово не працює, у 2010-2014 роках голова місцевої РДА, у 2015-2020 – голова районної ради

Віктор Кропот, від партії "Слуга Народу", із серпня 2020 року працює заступником Новгород-Сіверської РДА, до цього 10 років приватний підприємець

Крупельницький Дмитро Олександрович, самовисуванець, тимчасово не працює

Могильний Олександр Олександрович, від ВО "Батьківщина", заступник міського голови м.Новгород-Сіверський

Плотніков Павло Олександрович, самовисуванець, заступник директора Новгород-Сіверського територіального центру соціального обслуговування

Соловар Максим Михайлович, самовисуванець, аспірант Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка

Ткаченко Людмила Миколаївна, від партії "Рідний дім", секретар Новгород-Сіверської міської ради.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вибори мера Новгорода-Сіверського пройдуть 17 січня, прийом заяв від кандидатів на посаду мера завершився 17 грудня.