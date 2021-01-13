10:04  13 січня
Степанов розповів про вимоги до китайської вакцину від коронавірусу
12:12  13 січня
Знову тарифний протест: під Франківськом перекрили дорогу на Львів
08:11  13 січня
На Донбасі зафіксували 11 порушень режиму "тиші", один військовий отримав поранення
UA | RU
UA | RU
13 січня 2021, 11:31 89

Вибори мера Новгород-Сіверського: на дебати прийшли тільки двоє із семи кандидатів

13 січня 2021, 11:31 89
Читайте также на русском языке
Повторні вибори міського голови в Новгород-Сіверському відбудуться уже цієї неділі
Повторні вибори міського голови в Новгород-Сіверському відбудуться уже цієї неділі
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Тільки двоє із семи кандидатів у мери Новгород-Сіверського прийшли на телевізійні дебати на телеканалі Суспільне.Чернігів. Троє відмовились ще на етапі підготовки, ще двоє безпосередньо перед прямим ефіром.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Час Чернігівський.

Всіх сімох кандидатів на посаду міського голови запросили для участі у теледебатах на Суспільному 12 січня. Формат: по 1 хвилині для презентації кожного учасника, далі питання від жителів громади, експертів та журналісті, і нарешті по одному питанню від кандидата-опонента.

На дебати прийшли лише кандидати Віктор Кропот та Максим Соловар. Буквально за кілька годин до ефіру відмовились Вячесав Кауфман та Людмила Ткаченко. Ще троє – Крупельницький, Могильний та Плотніков і не планували дебатувати.

17 січня у Новгороді-Сіверському пройдуть повторні вибори міського голови. Міського голову повторно обиратимуть через смерть Олега Бондаренка, який переміг на виборах 25 жовтня торік.

За посаду міського голови змагаються 7 кандидатів:

Вячеслав Кауфман, від партії "Наш край", тимчасово не працює, у 2010-2014 роках голова місцевої РДА, у 2015-2020 – голова районної ради

Віктор Кропот, від партії "Слуга Народу", із серпня 2020 року працює заступником Новгород-Сіверської РДА, до цього 10 років приватний підприємець

Крупельницький Дмитро Олександрович, самовисуванець, тимчасово не працює

Могильний Олександр Олександрович, від ВО "Батьківщина", заступник міського голови м.Новгород-Сіверський

Плотніков Павло Олександрович, самовисуванець, заступник директора Новгород-Сіверського територіального центру соціального обслуговування

Соловар Максим Михайлович, самовисуванець, аспірант Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка

Ткаченко Людмила Миколаївна, від партії "Рідний дім", секретар Новгород-Сіверської міської ради.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вибори мера Новгорода-Сіверського пройдуть 17 січня, прийом заяв від кандидатів на посаду мера завершився 17 грудня.

вибори мер Чернігівська область Кандидат дебати
ЦВК планує повністю завершити місцеві вибори в березні 2021 року
12 січня 2021, 18:21
Рада досі не позбавила статусу нардепа новообраного мера Херсона
11 січня 2021, 16:12
В ОПОРІ сказали, коли ЦВК хоче провести місцеві вибори у Сіверськодонецьку і ще 17 громадах Донбасу
06 січня 2021, 13:12
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Херсонську облраду
Санкційний батіг США: кого наступним відшмагає Вашингтон
Всі публікації »
Олександр Дубінський
Віктор Таран
Агія Загребельська
Всі блоги »