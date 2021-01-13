Вибори мера Новгород-Сіверського: на дебати прийшли тільки двоє із семи кандидатів
Тільки двоє із семи кандидатів у мери Новгород-Сіверського прийшли на телевізійні дебати на телеканалі Суспільне.Чернігів. Троє відмовились ще на етапі підготовки, ще двоє безпосередньо перед прямим ефіром.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Час Чернігівський.
Всіх сімох кандидатів на посаду міського голови запросили для участі у теледебатах на Суспільному 12 січня. Формат: по 1 хвилині для презентації кожного учасника, далі питання від жителів громади, експертів та журналісті, і нарешті по одному питанню від кандидата-опонента.
На дебати прийшли лише кандидати Віктор Кропот та Максим Соловар. Буквально за кілька годин до ефіру відмовились Вячесав Кауфман та Людмила Ткаченко. Ще троє – Крупельницький, Могильний та Плотніков і не планували дебатувати.
17 січня у Новгороді-Сіверському пройдуть повторні вибори міського голови. Міського голову повторно обиратимуть через смерть Олега Бондаренка, який переміг на виборах 25 жовтня торік.
За посаду міського голови змагаються 7 кандидатів:
Вячеслав Кауфман, від партії "Наш край", тимчасово не працює, у 2010-2014 роках голова місцевої РДА, у 2015-2020 – голова районної ради
Віктор Кропот, від партії "Слуга Народу", із серпня 2020 року працює заступником Новгород-Сіверської РДА, до цього 10 років приватний підприємець
Крупельницький Дмитро Олександрович, самовисуванець, тимчасово не працює
Могильний Олександр Олександрович, від ВО "Батьківщина", заступник міського голови м.Новгород-Сіверський
Плотніков Павло Олександрович, самовисуванець, заступник директора Новгород-Сіверського територіального центру соціального обслуговування
Соловар Максим Михайлович, самовисуванець, аспірант Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
Ткаченко Людмила Миколаївна, від партії "Рідний дім", секретар Новгород-Сіверської міської ради.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вибори мера Новгорода-Сіверського пройдуть 17 січня, прийом заяв від кандидатів на посаду мера завершився 17 грудня.