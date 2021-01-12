ЦИК планирует полностью завершить местные выборы в марте 2021 года

В ряде регионов еще должны состояться промежуточные и повторные выборы

В ряде регионов еще должны состояться промежуточные и повторные выборы

Фото: из открытых источников

Согласно прогнозу Центральной избирательной комиссии, до конца марта в Украине должны состояться промежуточные и повторные выборы в местные органы власти различных уровней на 174 избирательных участках в 24 областях.

Об этом в Facebook сообщила Центральная избирательная комиссия, передает RegioNews.

Вы шутили в комментариях, что эти выборы будут вечны. Так вот. Завершаем в марте (мы очень надеемся). Ну а пока: впереди 174 выборы; в 24 областях; 7 дней голосования (17.01, 24.01, 31.01, 07.02, 14.02, 21.02, 28.03.)", - рассказали в ЦИК.

В Комиссии отметили, что повторные выборы назначают тогда, когда выборы были признаны несостоявшимися (если избранный человек отказывается от мандата или должности или если избирательный процесс был остановлен из-за введения военного или чрезвычайного положения).

Промежуточные выборы назначают, если депутат досрочно прекратил полномочия или его полномочия досрочно прекращены", - говорится в сообщении.

Напомним, в ОПОРЕ сказали, когда ЦИК хочет провести местные выборы в Северодонецке и еще 17 общинах Донбасса.