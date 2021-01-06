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06 січня 2021, 13:12 8

В ОПОРІ сказали, коли ЦВК хоче провести місцеві вибори у Сіверськодонецьку і ще 17 громадах Донбасу

06 січня 2021, 13:12 8
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Вибори у 8 територіальних громадах української Луганщини і у 10 територіальних громадах Донеччини не відбулися 25 жовтня
Вибори у 8 територіальних громадах української Луганщини і у 10 територіальних громадах Донеччини не відбулися 25 жовтня
Фото з відкритих джерел
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Центральна виборча комісія звернулась до Донецької та Луганської військово-цивільних адміністрацій щодо можливості організації підготовки та проведення перших місцевих виборів 28 березня.

Як повідомили в ОПОРІ, відповідь чекають не пізніше 12 години 15 січня, передає RegioNews.

Зазначається, що цей запит стосується 18 громад, де 8 серпня минулого року ЦВК на підставі відповідних висновків встановила неможливість проведення перших місцевих виборів у цих громадах разом з усіма іншими 25 жовтня.

ОПОРА нагадує, що неодноразово звертала увагу законодавців на відсутність чітких критеріїв для рішення не проводити вибори та можливість одноосібного формування головами ВЦА відповідних висновків.

Зокрема, організація пропонувала посилити колегіальний характер процесу підготовки висновку про неможливість проведення виборів на окремих територіях, включаючи його координацію з боку РНБО. Критерії визначення територій, на яких вибори неможливо провести, повинні включати досвід проведення попередніх виборчих кампаній, територіальні орієнтири щодо віддаленості від лінії розмежування та дотримання однаковості їх застосування, часові обмеження у відтермінуванні виборів тощо.

Вчора ЦВК звернулась до Донецької та Луганської військово-цивільних адміністрацій щодо можливості організації підготовки...

Posted by Громадянська мережа ОПОРА on Wednesday, January 6, 2021

Нагадаємо, раніше голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що вибори на Донбасі можуть відбутися за мажоритарною системою, однак тільки після відновлення контролю над територією України ОРДЛО.

вибори Донбас Україна Луганщина Сєвєродонецьк
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