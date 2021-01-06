У КВУ розповіли, хто з нардепів найменше голосував у Раді в 2020 році

Лідером серед народних депутатів за кількістю голосувань є Олександр Бакумов (Слуга народу)

Лідером серед народних депутатів за кількістю голосувань є Олександр Бакумов (Слуга народу)

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За період з 1 січня 2020 року по 1 січня 2021 року у Верховній Раді відбулося 4154 парламентських голосування, однак окремі народні депутати фактично не голосували впродовж року

Як пише RegioNews, про це повідомив Комітет виборців України, проаналізувавши участь народних депутатів, парламентських фракцій та груп в голосуваннях.

"Так, дев’ять народних депутатів пропустили понад 90% голосувань за рік. Найнижчий показник голосувань серед всіх народних депутатів за підсумками року у народного депутата Вадима Столара ("Опозиційна платформа – За життя"), який взяв участь лише у трохи більше, ніж 1% голосувань (сукупно натиснув кнопку "за", "проти", "утримався" 80 разів)", - повідомили в КВУ.

Схожі показники в Степана Івахіва (група "За майбутнє"), який взяв участь у 2% голосувань. Серед антилідерів також Олександр Дубінський ("Слуга народу") та Вадим Рабінович (ОПЗЖ), які взяли участь в 5% голосувань. Народний депутат Олександр Герега ("За майбутнє") взяв участь в 7% голосувань, Ігор Палиця ("За майбутнє") – 8%, Дмитро Шенцев (позафракційний) – 9%, Андрій Деркач (позафракційний) – 9%, Ігор Абрамович (ОПЗЖ) – 10%.

Натомість лідером серед народних депутатів за кількістю голосувань є Олександр Бакумов ("Слуга народу"), який взяв участь в 4153 голосувань із 4154 можливих (99,98%). У 98% голосувань взяли участь Сергій Кальченко, Мар’яна Безугла, Максим Павлюк, Владлен Неклюдов.

"Загалом впродовж року найчастіше голосували депутати "Слуги народу" та "Європейської солідарності". В середньому депутати "Слуги Народу" взяли участь в 84% голосувань Ради за рік, ЄС – 78%. Дещо нижчі показники в депутатів "Голосу" – 74% та групи "Довіра" – 71%. Депутати ВО "Батьківщина" в середньому взяли участь в 63% голосувань", — повідомили в КВУ.

Найчастіше ігнорували голосування Ради депутати "Опозиційної платформи – За життя" та групи "За майбутнє". Депутати ОПЗЖ в середньому взяли участь лише в 54% голосувань Ради за рік, "За майбутнє" – 52%.

9 депутатів майже не голосували в Раді впродовж року, - КВУ Комітет виборців України проаналізував участь народних... Posted by КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ on Wednesday, January 6, 2021

Нагадаємо, раніше у КВУ розповіли, хто в Раді не ходить на засідання.