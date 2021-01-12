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12 січня 2021, 12:49 4

У Держспоживслужбі пояснили стрімке зростання нових хворих на COVID-19 у столиці

12 січня 2021, 12:49 4
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Там кажуть, що збільшення числа нових захворювань йде згідно з прогнозами
Там кажуть, що збільшення числа нових захворювань йде згідно з прогнозами
Фото: РБК-Україна
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У Києві за минулу добу зафіксували 898 нових випадків коронавірусу, що більш ніж вдвічі більше, ніж днем раніше - 371. При цьому глава Держспоживслужби столиці Олег Рубан заявив, що збільшення числа нових захворювань йде згідно з прогнозами.

Як пише RegioNews, про це він сказав у коментарі "РБК-Україна".

За його словами, зараз в Києві не фіксують різкого зростання захворюваності.

"Все йде згідно з прогнозами. Це зростання після канікулярного періоду і свят. Повністю прогнозоване зростання. Ми спостерігаємо не стрімке, а повільне зростання захворюваності", - заявив Рубан.

Він додав, що збільшення числа нових заражень, згідно з прогнозами, буде фіксуватися з середи з деяким зниженням у суботу-неділю.

"Локдаун, який зараз введений в країні, дозволить стримувати поширення вірусу в організованих колективах", - додав Рубан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у столиці облаштують пункти для вакцинування в кожному медзакладі.

коронавірус Україна Київ хвороба уряд
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