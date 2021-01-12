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12 января 2021, 17:37 1184

В ближайшее время цены на газ в Украине будут снижены - Шмыгаль

12 января 2021, 17:37 1184
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Представители Министерства энергети и "Нафтогаза" представили два плана решения вопроса тарифов
Представители Министерства энергети и "Нафтогаза" представили два плана решения вопроса тарифов
Фото: Кабмин
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Кабинет министров Украины в ближайшее время примет решение о снижении цены на газ для населения.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

Он рассказал, что состоялась встреча народных депутатов от "Слуги народа" с и.о. министра энергетики Юрием Витренко и главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.

На встрече обсуждали ситуацию с тарифами на газ для населения.

Представители Минэнерго и "Нафтогаза" представили два плана, оба из которых приведут к снижению платежек для людей ... Это позволит как можно скорее принять ряд управленческих решений, которые будут способствовать установлению справедливых цен на газ", - сообщил Шмыгаль.

Напомним, тарифы на газ в Украине в январе побьют исторический рекорд. Максимальная цена, которая ожидается в январе - 14 гривен за куб.

Министерство энергетики и Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) получили поручение правительства проверить обоснованность цен на газ частных газсбытов.

газ тарифы население Денис Шмыгаль правительство
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