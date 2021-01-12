У Маріуполі третій день поспіль протестують проти підвищення тарифів

Учасники акції склали колективну заяву до міськради з вимогою зменшення тарифів на комунальні послуги

Учасники акції склали колективну заяву до міськради з вимогою зменшення тарифів на комунальні послуги

Фото: Facebook

У Донецькій області у середмісті Маріуполя вже третій день поспіль місцеві жителі виходять на акції протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на 112.ua.

На акцію протесту вийшли декілька десятків місцевих жителів.

Вони склали колективну заяву до міськради. Їхня головна вимога - зменшення тарифів на комунальні послуги. Також учасники акції вимагають, щоб ціни були прозорі.

За порядком та дотриманням карантинних вимог слідкують правоохоронці.

Нагадаємо, що 11 січня у Полтавській та Чернівецькій областях протестували проти підвищення тарифів на газ.

На Закарпатті через підвищення тарифів перекрили трасу, утворилася величезна пробка.