У Маріуполі третій день поспіль протестують проти підвищення тарифів
Учасники акції склали колективну заяву до міськради з вимогою зменшення тарифів на комунальні послуги
Учасники акції склали колективну заяву до міськради з вимогою зменшення тарифів на комунальні послуги
У Донецькій області у середмісті Маріуполя вже третій день поспіль місцеві жителі виходять на акції протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на 112.ua.
На акцію протесту вийшли декілька десятків місцевих жителів.
Вони склали колективну заяву до міськради. Їхня головна вимога - зменшення тарифів на комунальні послуги. Також учасники акції вимагають, щоб ціни були прозорі.
За порядком та дотриманням карантинних вимог слідкують правоохоронці.
Нагадаємо, що 11 січня у Полтавській та Чернівецькій областях протестували проти підвищення тарифів на газ.
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