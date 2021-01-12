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12 січня 2021, 14:52 33

Голова ОАСК Вовк знову не з'явився на засідання суду - його довелося перенести

12 січня 2021, 14:52 33
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Антикорупційний суд переніс розгляд запобіжного заходу на 3 лютого
Антикорупційний суд переніс розгляд запобіжного заходу на 3 лютого
Фото: з відкритих джерел
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Вищому антикорупційному суду знову довелося перенести слухання щодо обрання запобіжного заходу голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку через його неявку на засідання.

Як передає RegioNews, про це прессекретар ВАКС Олеся Чемерис повідомила у коментарі "Українській правді".

Засідання відклали на 3 лютого, 11:00. Підозрюваний не прийшов", - повідомили в суді.

Нагадаємо, Павла Вовка та інших суддів ОАСК підозрюють у створенні злочинної організації й захоплення влади.

Раніше НАБУ викликало Павла Вовка і ще трьох суддів ОАСК для участі в слідчих діях.

29 жовтня голова ОАСК Вовк знову не з'явився на засідання для обрання запобіжного заходу.

Пізніше НАБУ оголосило голову Окружного адмінсуду Києва Вовка в розшук.

24 грудня НАБУ вручили Вовку повістку про виклик до суду, його чекали 5 січня на судовому засіданні. Зате 5 січня у справі "плівок ОАСК" суд відмовив у примусовому приводі Вовка, засідання перенесли.

суд ВАКС засідання адвокат оаск
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