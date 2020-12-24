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24 грудня 2020, 15:39 8

НАБУ вручили Вовку повістку про виклик до суду

24 грудня 2020, 15:39 8
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Його чекають 5 січня на судовому засіданні
Його чекають 5 січня на судовому засіданні
Фото: з відкритих джерел
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Детективи Національного антикорупційного бюро вручили повістку про виклик до Вищого антикорупційного суду голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

Підозрюваного чекають 5 січня 2021 року на наступному судовому засіданні ВАКС, де він матиме можливість захистити свої права та інтереси у змагальному процесі", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що вручення повістки відбулося під час святкування, організованого президентом одного із юридичних ВНЗ України. На цьому святкуванні оголошений у розшук голова ОАСК перебував як запрошений гість.

Раніше повідомлялось, що НАБУ оголосило голову Окружного адмінсуду Києва Вовка в розшук.

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