НАБУ вручили Вовку повістку про виклик до суду
Його чекають 5 січня на судовому засіданні
Його чекають 5 січня на судовому засіданні
Детективи Національного антикорупційного бюро вручили повістку про виклик до Вищого антикорупційного суду голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку.
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі НАБУ.
Підозрюваного чекають 5 січня 2021 року на наступному судовому засіданні ВАКС, де він матиме можливість захистити свої права та інтереси у змагальному процесі", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що вручення повістки відбулося під час святкування, організованого президентом одного із юридичних ВНЗ України. На цьому святкуванні оголошений у розшук голова ОАСК перебував як запрошений гість.
Раніше повідомлялось, що НАБУ оголосило голову Окружного адмінсуду Києва Вовка в розшук.
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