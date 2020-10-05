НАБУ викликало Павла Вовка та ще трьох суддів ОАСК для участі у слідчих діях

НАБУ чекає на суддів 9 і 12 жовтня

НАБУ чекає на суддів 9 і 12 жовтня

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Національне антикорупційне бюро України викликало голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та трьох суддів для участі в процесуальних діях на 9 та 12 жовтня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на відповідні повістки Бюро , пише RegioNews.

Зокрема, НАБУ для участі у проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних діях як підозрюваного, вручення процесуальних документів тощо на 9 та 12 жовтня викликано суддів ОАСК Павла Вовка, Ігоря Погрібніченка, Володимира Келеберду, Євгенія Аблова.

У повістках зазначається, що суддів викликають в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №52019000000000522, в рамках якої 17 липня 2020 року НАБУ повідомило про підозру цим суддям.

Нагадаємо, у серпні 2020 року Національне антикорупційне бюро оголосило суддю Окружного адміністративного суду Павла Вовка, його заступника та ще трьох суддів ОАСК і двох колишніх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів Бюро у розшук, тому що вони не приходили на допити до детективів.

14 серпня Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади судді Вовка.