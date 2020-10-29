Голова ОАСК Вовк знову не з'явився на засідання для обрання запобіжного заходу
Наступне судове засідання заплановано на 5 листопада
Наступне судове засідання заплановано на 5 листопада
У Вищому антикорупційному суді повідомили, що голова Окружного адміністративного суду Павло Вовк вдруге не прийшов на засідання з обрання запобіжного заходу.
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ВАКС.
Засідання не відбулося, оскільки підозрюваний та його захисники вдруге не з’явилися до суду. Наступне судове засідання заплановано на 10:00 5 листопада 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Павла Вовка та інших суддів ОАСК підозрюють у створенні злочинної організації та захопленні влади.
Раніше НАБУ викликало Павла Вовка та ще трьох суддів ОАСК для участі у слідчих діях.
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