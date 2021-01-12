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12 января 2021, 14:52 30

Глава ОАСК Вовк вновь не явился на заседание суда - его пришлось перенести

12 января 2021, 14:52 30
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Антикоррупционный суд перенес рассмотрение меры пресечения на 3 февраля
Антикоррупционный суд перенес рассмотрение меры пресечения на 3 февраля
Фото: из открытых источников
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Высшему антикоррупционному суду снова пришлось перенести слушание по избранию меры пресечения главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку из-за его неявки на заседание.

Как передает RegioNews, об этом пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис сообщила в комментарии "Украинской правде".

Заседание отложили на 3 февраля, 11:00. Подозреваемый не пришел", - сообщили в суде.

Напомним, Павла Вовка и других судей ОАСК подозревают в создании преступной организации и захвате власти.

Ранее НАБУ вызвало Павла Волка и еще трех судей ОАСК для участия в следственных действиях.

29 октября председатель ОАСК Волк опять не явился на заседание для избрания меры пресечения.

Позже НАБУ объявило главу Окружного админсуда Киева Вовка в розыск.

24 декабря НАБУ вручили Вовку повестку о вызове в суд, его ждали 5 января на судебном заседании. Зато 5 января в деле "пленок ОАСК" суд отказал в принудительном приводе Вовка, заседание перенесли.

суд ВАКС заседание адвокат оаск
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